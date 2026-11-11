Grand Prix de belote, a 88 anni vince ancora Renato Dalla Zanna

AOSTA (fc2) Renato Dalla Zanna nel gioco della belote continua a sorprendere e a firmare imprese da Guinness dei Primati. L’ex imprenditore di Nus e presidente del Fenusma calcio, ora presidente del Nus bocce, compirà 89 anni tra pochi mesi e ha vinto una gara del Grand Prix de belote con 70 concorrenti venerdì scorso, 30 ottobre, alla Crotta di Vegneron a Chambave in coppia con Joseph Licordari di Chambave in finale su Arturo Chabod di Fénis e Mario Di Mauro di Saint-Pierre; terzi Ivo Fosson di Châtillon e Giuseppe Nirta di Quart, Pino Diano di Aosta e Antonio Gallo di Charvensod. Renato Dalla Zanna ha vinto 3 volte nelle ultime 2 edizioni e si è confermato il “senatore” vincente nel Grand Prix de belote articolato su 50 gare.

Domenica scorsa, 1° novembre, al Ristorante Da Rita di Pontey tra 57 giocatori hanno vinto Gianni Aresu di Aosta e Gino De Luca di Sarre sui fratelli Gilberto e Vittorio Angelini di Aosta; terzi Ezio Lavevaz di Verrayes e Marco Trentini di Chambave, Christian D’Agostino di Saint-Marcel e Roberto Pegoraro di Aymavilles.

In classifica con 20 punti si è portato in testa Christian D’Agostino di Saint-Marcel su Gilberto Angelini di Aosta a 19, Mario Di Mauro di Saint-Pierre e Ivo Fosson di Châtillon (leader per 40 ore) a 18, Gino De Luca di Sarre, Gianni Aresu di Aosta e Guido Chaussod di Nus a 17; prima donna Marilena Menabreaz di Valtournenche nona a 15 punti. Domani, domenica 8 novembre, alle 15 si giocherà la settima gara al Ristorante La Maison Palafent di Brissogne e venerdì prossimo, 13novembre, l’ottava alle 21 al Bar Les Amis di Châtillon.

Dario Talarico vince e la Dolce Vita si ripete nel torneo di belote a squadre

Seconda tappa lunedì scorso, 2 novembre, al Motor Café di via Chambery ad Aosta delle 9 gare di selezione del torneo a squadre di belote con 40 protagonisti e 10 riserve in 10 squadre da 5. A livello individuale i migliori sono stati Dario Talarico di Aymavilles, Bortolo Terzi di Aosta e Nando Reginato di Aosta. In 5 squadre hanno vinto portando a casa 3 punti, 4 per la prima volta e si è ripetuta solo la Dolce Vita con Siro Viérin, Michele Impieri, Dario Talarico, Sergio Cabraz e Daniele Armand in testa alla classifica con 6 punti, punteggio pieno. Lunedì prossimo, 9 novembre, alle 20.45 al Motor Café si giocherà la terza giornata del girone all’italiana che qualificherà le migliori 8 alla finale di Gressan.

Elio Bracchi e Guido Théodule, successo a Pontey

Erano 11 le coppie che hanno preso parte nel pomeriggio di sabato scorso, 31 ottobre, a Pontey alla gara di belote a coppie fisse organizzata dalla Pro Loco insieme alla castagnata nell’area ricreativa di Mesaney. A vincere sono stati Elio Bracchi di Verrayes e il sindaco di Saint-Denis Guido Théodule su Matteo Elos e David Bich con terzi Marco Vesan e Luigino Verthuy.