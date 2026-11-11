Torgnon d’Outon, domenica gli ultimi appuntamenti

TORGNON (mes) Dopo il primo fine settimana all’insegna della convivialità, la rassegna Torgnon d’Outon si prepara a fare il bis. La tradizionale manifestazione, giunta alla 15esima edizione e organizzata dalla Pro Loco Cœur Torgnolein, era partita venerdì 30 ottobre con un ricco programma di appuntamenti tra gastronomia, musica, valorizzazione dei prodotti del territorio e iniziative per grandi e piccoli. Il fine settimana si è aperto venerdì sera con la grigliata e la musica, mentre sabato 31 ottobre la festa è proseguita con la baby dance, la cena a base di paella e sangria e la serata in compagnia dell’Orchestra Matteo Tarantino.

Domenica 1° novembre spazio alle produzioni locali con il mercato a chilometro zero, (con oltre 50 tra espositori e produttori presenti) affiancato dalla dimostrazione di lavorazione della Fontina condotta da Fabio Machet. A completare la giornata il pranzo, l’animazione per i bambini e le occasioni per scoprire e degustare le specialità della tradizione valdostana, dalla Fontina d’alpeggio ai formaggi, dalle patate ai vini e ai dolci.

Ora tocca all’ultimo appuntamento, in programma domani, domenica 8 novembre, in occasione della festa patronale dedicata a San Martino. La giornata si aprirà alle 10 in Municipio con la tradizionale cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai ragazzi del paese che hanno raggiunto la maggiore età. Un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità, che si rinnova ogni anno per celebrare il passaggio dei giovani alla vita adulta e rivolgere loro un augurio per il futuro. Alle 11 sarà celebrata la Messa, seguita alle 12.30 dal pranzo patronale, momento di incontro e condivisione che chiuderà il calendario della manifestazione.

Alessandra Merlo