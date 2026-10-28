DELEGAZIONE DI CHÂTILLON ALL’ASSEMBLEA DEGLI CHÂTILLONS DE FRANCE ET D’AILLEURS

CHÂTILLON (qdn) Sabato e domenica scorsi, 17 e 18 ottobre, una delegazione del Comune di Châtillon – guidata dal sindaco Jean-Claude Daudry – ha partecipato a Châtillon-sur-Cluses, in Alta Savoia, all’assemblea annuale dell’associazione degli Châtillons de France et d’Ailleurs. L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione per rinsaldare i rapporti di amicizia e collaborazione con le realtà che condividono il nome e una parte della storia, in un clima di grande cordialità e affetto. Particolarmente emozionante è stato da parte di molti degli intervenuti il ricordo del compianto sindaco Giuseppe Moro e dell’impegno profuso, durante il suo mandato, per promuovere e rafforzare i rapporti culturali, turistici e umani con gli Châtillon d’oltralpe. Un percorso che raggiunse il suo momento più significativo quando, per sua volontà, nel 2008 l’incontro annuale degli Châtillons fu ospitato proprio in Valle d’Aosta, valorizzando anche la splendida cornice del Castello di Ussel. Nel corso dell’assemblea di domenica mattina, la delegazione ha inoltre ricevuto la richiesta di entrare a far parte del Consiglio dell’Associazione degli Châtillons de France et d’Ailleurs, un riconoscimento che testimonia il valore delle relazioni costruite negli anni e il ruolo attivo che il Comune continua a svolgere all’interno di questa importante rete di amicizia e scambio culturale.