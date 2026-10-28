29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Oggi, sabato 24 ottobre

“Lo Bouque animou”. Un itinerario artistico si svela a Brissogne

Redazione Pubblicato il

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BRISSOGNE (qdn) Oggi, sabato 24 ottobre, alle 11, la Pro Loco di Brissogne inaugura l’itinerario artistico “Lo Bouque Animou”. L’iniziativa si snoda lungo il Ru Seigneur, tratto del Cammino Balteo che collega Cascina Norat a Établoz e alla località di Pallu-du-Milieu, arricchendo il percorso con nuove installazioni che rievocano una suggestiva leggenda locale. Al termine della passeggiata viene offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

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