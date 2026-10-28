29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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UN CORSO DI ACQUERELLO PER BAMBINI

Redazione Pubblicato il

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GRESSAN (brx) L’artista acquerellista Ombretta Zecchi propone un corso di acquerello specificatamente destinato a bambini dai 6 ai 10 anni che si svilupperà in 4 incontri settimanali a partire da venerdì prossimo, 30 ottobre, tutti con orario dalle 17 alle 18.15, alla Casa del Colore in regione Tzambarlet di Gressan. Il costo a partecipante, materiale escluso, è di 50 euro. Un altro corso – sempre suddiviso in 4 lezioni – partirà martedì 3 novembre. Per altre informazioni e per prenotare i propri figli contattare lo 0165 262357 o scrivere a info@casadelcoloresrl.com.

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