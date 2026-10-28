La casa parrocchiale di Saint-Marcel è stata intitolata a don Giulio Vuillermoz, parroco del paese per 25 anni

SAINT-MARCEL (qdn) Il vescovo monsignor Franco Lovignana ha celebrato domenica scorsa, 18 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Saint-Marcel, la Messa che ha preceduto l’intitolazione a don Giulio Vuillermoz – parroco del paese dal 1975 al 2000 – dell’adiacente casa parrocchiale, nota come Casa Amicizia. Dopo la celebrazione religiosa, il parroco don Gianni Di Luca ha reso omaggio – pur non avendolo conosciuto – a don Giulio e alla sua eredità spirituale; ha fatto seguito il ricordo del sindaco Gianni Champion e di alcune parrocchiane. Dopo lo svelamento della targa “Casa dell’Amicizia don Giulio Vuillermoz” all’esterno dell’edificio, ci si è spostati nel salone interno dove è stata collocata una fotografia di don Giulio relativa al periodo in cui era parroco a Saint-Marcel, affiancata da una dedica in sua memoria.