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Gino Mammoliti e Francesco Tripodi i migliori nella belote a Brissogne

Redazione Pubblicato il

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I vincitori del mese di ottobre Gino Mammoliti e Francesco Tripodi
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BRISSOGNE (qdn) Con 9 partite vinte su 12 disputate, sono Gino Mammoliti e Francesco Tripodi i vincitori per il mese di ottobre del torneo di belote organizzato dalla Pro Loco di Saint-Nicolas al Palafent di Brissogne. Martedì scorso, 27 ottobre, tra 78 partecipanti, hanno vinto Francesco Talarico e Luca Difrancescoantonio con al secondo posto Gino Mammoliti e Francesco Tripodi, al terzo Bruno Sistilli e Mauro Rigo e al quarto Roberto Domaine e Franco Vinante.

Al Palafent si continuerà a giocare il martedì anche per tutto il mese di novembre. Il prossimo appuntamento è quindi per martedì 3 con inizio alle 21. Il costo di iscrizione ammonta a 12 euro e i premi sono in buoni acquisto Conad. Per informazioni telefonare al 349 6503206.

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