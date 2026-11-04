La Giunta comunale di Pollein si allarga: un nuovo assessore

POLLEIN (qdn) Si allarga la Giunta comunale di Pollein. Durante la seduta di mercoledì scorso, 28 ottobre, è stata infatti nominata Sofia Zanchetta come quarto assessore con le deleghe ad Assetto del territorio, Fondi europei, Finanziamenti statali e regionali.

«In ragione delle molteplici incombenze e funzioni attribuite alla Giunta comunale, al fine di assicurare un più efficace, puntuale e continuativo esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di monitoraggio delle attività e delle problematiche dell’ente, si rende opportuno procedere all’integrazione della composizione della Giunta comunale mediante la nomina di un ulteriore Assessore. – ha spiegato il sindaco Angelo Filippini – La nomina di un nuovo Assessore non incide sulla spesa totale relativa alle indennità di funzione, ma rende necessario riparametrare quella degli altri 3 assessori, passando quindi da 1.008 euro ciascuno a 756 euro, con un’invarianza di spesa che rimane attestata ad un totale di 3.024 euro. Quando si è formata questa lista, era nostro obiettivo avere una persona in più in Giunta. Sono convinto che Sofia Zanchetta sia la persona giusta e che questo Assessorato sia perfetto per lei». «Ringrazio il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale per la fiducia. – ha detto la neo assessora Sofia Zanchetta – Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con la volontà di mettere le mie competenze a disposizione dell’Amministrazione e della comunità. Mi auguro di poter contribuire concretamente, attraverso un lavoro condiviso, al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione».