Gilbert Pession assessore a Valtournenche. Via libera da parte del Consiglio comunale

VALTOURNENCHE (qdn) Durante la seduta di giovedì scorso, 29 ottobre, il Consiglio comunale di Valtournenche ha preso atto dell’ingresso in Giunta di un quinto componente. Gilbert Pession è entrato a fare parte dell’esecutivo con la delega a Progetti strategici del territorio, Protezione civile e Rapporti con le associazioni. La sindaco Elisa Cicco ha spiegato che un quinto assessore permetterà di meglio completare il programma di consiliatura entro la fine del mandato. «Mi metto a disposizione della popolazione di Valtournenche con entusiasmo pur nella consapevolezza della difficoltà che ciò comporta. – ha dichiarato Gilbert Pession – Voglio anche fare un richiamo all’unità nella comunità, necessaria – al di là delle differenze ideologiche – per affrontare le sfide che ci attendono». Gilbert Pession mantiene anche l’incarico di presidente del Consiglio.

Il consigliere di minoranza Luciano Maquignaz ha rilevato l’anomalia di una delega alla programmazione assegnata a fine consiliatura. La sindaca Elisa Cicco ha ricordato che la norma che autorizza un ulteriore assessore è in vigore dal gennaio 2026.

Il capogruppo di opposizione Roberto Avetrani ha evidenziato che vi sono differenze fra i 2 gruppi dal punto di vista programmatico ma anche di priorità. Ha chiesto su quali progetti strategici si concentrerà il nuovo assessore. Elisa Cicco ha precisato che non vi sono nuove iniziative ma si intende concentrare le energie sui progetti già noti, fra i quali spicca il nuovo edificio scolastico e il completamento del salone polivalente di Maën, del quale l’assessore Gilbert Pession si è occupato sin dall’avvio.

Il Consiglio comunale ha poi approvato la quarta variazione al bilancio: tra le spese in conto capitale figurano 11mila euro per l’incarico professionale di revisione del progetto per la scuola media, 34mila euro per concludere il muro di sostegno a Crépin e ulteriori 18mila euro per manutenzioni. In merito alla scuola media, Elisa Cicco ha anche annunciato la novità relativa all’indirizzo linguistico (facoltativo e a integrazione dell’orario scolastico). L’assessore Luca Barmasse ha spiegato che in 2 pomeriggi a settimana si svolgeranno laboratori di approfondimento linguistico in inglese e tedesco. Sarà anche migliorata l’offerta di studio assistito e di tutoraggio. Questo ampliamento di offerta formativa è finanziato dalla Strategia Aree interne Mont Cervin.