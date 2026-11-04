La “Festa delle famiglie” sabato con 120 bambini a Charvensod

CHARVENSOD (qdn) Un mago, otto postazioni di gioco, una lotteria, zucche da colorare, crêpes e caldarroste. Sabato scorso, 24 ottobre, a Charvensod, questo è bastato per riempire l’area “Guido Saba”: 120 bambini, insieme alle loro famiglie, hanno partecipato alla “Festa delle famiglie”, il pomeriggio d’autunno promosso dal Comune di Charvensod. All’organizzazione hanno collaborato la Biblioteca, la Pro Loco e il Gruppo Alpini, mentre l’animazione è stata curata da Arte in testa eventi. «Un grazie di cuore a tutte le famiglie che hanno partecipato, contribuendo a rendere speciale questo pomeriggio – sottolinea Loris Lombardo, assessore comunale alle Politiche sociali, Sport e Associazionismo – e un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato, soprattutto ai nostri instancabili volontari della Pro Loco e del Gruppo Alpini. Per la nostra Amministrazione giornate come questa oltre a rafforzare il ruolo dell’area “Guido Saba” come luogo di incontro, divertimento e condivisione per i cittadini, sono anche un investimento importante per il bene della nostra comunità».