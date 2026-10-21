SAINT-MARCEL (qdn) La Biblioteca Intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis promuove per sabato 28 novembre una gita ad Annecy in occasione del mercatino natalizio “Noël des Alpes”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’agenzia Gattinoni Travel Store di Aosta. La quota di partecipazione ammonta a 40 euro. La partenza è prevista alle 8.30 e il rientro sarà in serata. Le preiscrizioni vanno effettuate entro martedì 20 ottobre direttamente in Biblioteca in località Prélaz a Saint-Marcel. Informazioni allo 0165 778407.
Gita ad Annecy con la Biblioteca
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Media Valle
Nel fine settimana a Châtillon la quarta edizione di Mielivres
CHÂTILLON (qdn) Ha preso il via ieri, venerdì, e proseguirà fino a domani, domenica 18 ottobre, la rassegna letteraria “Mielivres” proposta dal Comune di Châtillon con le Edizioni Pedrini: oggi…
Media Valle
e Denise Dugros e Romana Lyabel allo stand dell’azienda Saint-Grat di Gressan
CHARVENSOD (qdn) L’Amministrazione comunale di Charvensod, in collaborazione con l’Anei (Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti) organizza per lunedì prossimo, 19 ottobre, alle 20.45 nella sala consiliare una serata…