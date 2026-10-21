Gita ad Annecy con la Biblioteca

SAINT-MARCEL (qdn) La Biblioteca Intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis promuove per sabato 28 novembre una gita ad Annecy in occasione del mercatino natalizio “Noël des Alpes”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’agenzia Gattinoni Travel Store di Aosta. La quota di partecipazione ammonta a 40 euro. La partenza è prevista alle 8.30 e il rientro sarà in serata. Le preiscrizioni vanno effettuate entro martedì 20 ottobre direttamente in Biblioteca in località Prélaz a Saint-Marcel. Informazioni allo 0165 778407.