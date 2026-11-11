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Castagne e Pane Dolce dei Folletti. Un successo “fiabesco” a Chamois

Redazione Pubblicato il

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La festa di domenica scorsa, 1° novembre, a Chamois
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CHAMOIS (qdn) Successo fiabesco per la prima edizione della “Sagra della Castagna e del Pane Dolce dei Folletti” che si è svolta domenica scorsa, 1° novembre, a Chamois. Una leggera nevicata ha fatto da cornice a un pomeriggio di festa, tradizione e sapori autentici, animato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune. Grandi e piccoli si sono riuniti attorno ai tavoli per gustare caldarroste fumanti e sorseggiare dell’ottimo vin brulé e del thé caldo. Visto il successo della prima edizione, l’appuntamento è già rinnovato per il futuro.

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