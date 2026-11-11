CHAMOIS (qdn) Successo fiabesco per la prima edizione della “Sagra della Castagna e del Pane Dolce dei Folletti” che si è svolta domenica scorsa, 1° novembre, a Chamois. Una leggera nevicata ha fatto da cornice a un pomeriggio di festa, tradizione e sapori autentici, animato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune. Grandi e piccoli si sono riuniti attorno ai tavoli per gustare caldarroste fumanti e sorseggiare dell’ottimo vin brulé e del thé caldo. Visto il successo della prima edizione, l’appuntamento è già rinnovato per il futuro.
Castagne e Pane Dolce dei Folletti. Un successo “fiabesco” a Chamois
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Media Valle
Cervinia: si scia sul versante italiano
VALTOURNENCHE (qdn) Le piste di Breuil-Cervinia aprono al pubblico. Dopo le prime discese agli oltre 3.500 metri del ghiacciaio di Plateau Rosa, da oggi, sabato 7 novembre, gli appassionati possono…
Media Valle
Street Food in piazza Zerbion nel fine settimana a St-Vincent
SAINT-VINCENT (qdn) L’International Street Food fa tappa da ieri, venerdì 6 novembre, e fino a domani, domenica 8, in piazza Zerbion a Saint-Vincent. Si possono gustare tra le altre cose…
Media Valle
“Dove nascono le cose”: a Nus si presenta il libro di Daniele Vallet
NUS (qdn) La Biblioteca intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis organizza la presentazione del libro “Dove nascono le cose” di Daniele Vallet giovedì prossimo, 12 novembre, alle 20.30 nella sala…