Castagne e Pane Dolce dei Folletti. Un successo “fiabesco” a Chamois

CHAMOIS (qdn) Successo fiabesco per la prima edizione della “Sagra della Castagna e del Pane Dolce dei Folletti” che si è svolta domenica scorsa, 1° novembre, a Chamois. Una leggera nevicata ha fatto da cornice a un pomeriggio di festa, tradizione e sapori autentici, animato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune. Grandi e piccoli si sono riuniti attorno ai tavoli per gustare caldarroste fumanti e sorseggiare dell’ottimo vin brulé e del thé caldo. Visto il successo della prima edizione, l’appuntamento è già rinnovato per il futuro.