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Castagnata a Nus: sono stati distribuiti 350 chilogrammi di caldarroste

Redazione Pubblicato il

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NUS (qdn) Sono stati circa 350 i chilogrammi di caldarroste distribuiti durante la Castagnata organizzata sabato scorso, 31 ottobre, dalla Pro Loco di Nus.

«E’ andata molto bene, siamo contenti. – commenta il presidente della Pro Loco Mirko Corongiu – La giornata è stata accompagnata da un tempo splendido e la partecipazione è risultata decisamente buona, nonostante la concomitanza con varie feste dedicate a Halloween. Lo Storico ha distribuito la panna e, per la gioia dei bambini, ci sono stati il truccabimbi, i giochi con le bolle di sapone e altre animazioni».

Ingrandisci la foto: Da sinistra i volontari della Pro Loco Andrea Gialdi, Massimo Giardini, Diego Vittaz, Joseph Rey, Ludovico Sblendorio, Mattia Brulard, Battista Bruno e il presidente Mirko Corongiu
Da sinistra i volontari della Pro Loco Andrea Gialdi, Massimo Giardini, Diego Vittaz, Joseph Rey, Ludovico Sblendorio, Mattia Brulard, Battista Bruno e il presidente Mirko Corongiu
Ingrandisci la foto: La cottura delle caldarroste
La cottura delle caldarroste

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