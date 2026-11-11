Castagnata a Nus: sono stati distribuiti 350 chilogrammi di caldarroste

NUS (qdn) Sono stati circa 350 i chilogrammi di caldarroste distribuiti durante la Castagnata organizzata sabato scorso, 31 ottobre, dalla Pro Loco di Nus.

«E’ andata molto bene, siamo contenti. – commenta il presidente della Pro Loco Mirko Corongiu – La giornata è stata accompagnata da un tempo splendido e la partecipazione è risultata decisamente buona, nonostante la concomitanza con varie feste dedicate a Halloween. Lo Storico ha distribuito la panna e, per la gioia dei bambini, ci sono stati il truccabimbi, i giochi con le bolle di sapone e altre animazioni».