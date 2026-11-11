GRESSAN (qdn) Il Gruppo Alpini e il Comune di Gressan hanno organizzato mercoledì scorso le celebrazioni per la festa del 4 Novembre. Il parroco don Michel Ottin ha celebrato la Messa nella cappella di Sant’Anna, dal momento che il tempo minacciava pioggia. Sono seguiti l’alzabandiera, la deposizione di una corona al monumento ai Caduti (foto), il discorso del sindaco René Cottino e i ringraziamenti del capogruppo degli Alpini Rinaldo Berlier. L’evento si è concluso con un aperitivo nella sede degli Alpini.
Gressan: Alpini e Comune hanno celebrato il 4 Novembre
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Media Valle
“Crescere nei piccoli Comuni” A Quart andranno 28mila euro
QUART (qdn) Il Comune di Quart è stato ammesso al finanziamento previsto dall’Avviso “Crescere nei piccoli comuni 2026”, promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio…
Media Valle
Grand Prix de belote, a 88 anni vince ancora Renato Dalla Zanna
AOSTA (fc2) Renato Dalla Zanna nel gioco della belote continua a sorprendere e a firmare imprese da Guinness dei Primati. L’ex imprenditore di Nus e presidente del Fenusma calcio, ora…