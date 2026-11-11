Gressan: Alpini e Comune hanno celebrato il 4 Novembre

GRESSAN (qdn) Il Gruppo Alpini e il Comune di Gressan hanno organizzato mercoledì scorso le celebrazioni per la festa del 4 Novembre. Il parroco don Michel Ottin ha celebrato la Messa nella cappella di Sant’Anna, dal momento che il tempo minacciava pioggia. Sono seguiti l’alzabandiera, la deposizione di una corona al monumento ai Caduti (foto), il discorso del sindaco René Cottino e i ringraziamenti del capogruppo degli Alpini Rinaldo Berlier. L’evento si è concluso con un aperitivo nella sede degli Alpini.