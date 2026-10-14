14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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“Il Giardino delle Energie” a Fénis

Redazione Pubblicato il

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FÉNIS (qdn) Si terrà domenica prossima, 18 ottobre, dalle 9.30 alle 18, nella Maison de Chantal al numero 4 di località Les Cors a Fénis, il quarto incontro della rassegna “Il Giardino delle Energie” dedicata a esperienze, incontri e pratiche per il benessere. Per informazioni scrivere a ilgiardinodelleenergie@gmail.com.

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