FÉNIS (qdn) Si terrà domenica prossima, 18 ottobre, dalle 9.30 alle 18, nella Maison de Chantal al numero 4 di località Les Cors a Fénis, il quarto incontro della rassegna “Il Giardino delle Energie” dedicata a esperienze, incontri e pratiche per il benessere. Per informazioni scrivere a ilgiardinodelleenergie@gmail.com.
“Il Giardino delle Energie” a Fénis
Redazione · Pubblicato il
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