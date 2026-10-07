L’assessore regionale all’Istruzione e Cultura Erik Lavevaz ha visitato la Maison des ancien remèdes di Jovençan

JOVENÇAN (zgn) Mercoledì scorso, 30 settembre, l’assessore regionale all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavevaz ha visitato la Maison des anciens remèdes di Jovençan. Ad accoglierlo sono stati la presidente del Centre d’Etudes Marilisa Letey, alcuni membri del Direttivo, il sindaco Stefano Belli, la Giunta comunale e il consigliere regionale Laurent Viérin.

Durante l’incontro, Laurent Viérin ha raccontato il percorso che ha portato alla nascita della Maison, oggi diventata un’importante realtà culturale, didattica e scientifica per Jovençan e per tutta la Valle d’Aosta, oltre che un punto di interesse turistico.

La visita è stata un’occasione per parlare del futuro della Maison. L’assessore Erik Lavevaz ha potuto conoscere più da vicino la struttura, ascoltando le esigenze e le difficoltà legate alla sua gestione e al suo sviluppo. L’incontro ha inoltre permesso di avviare un confronto per creare nuove collaborazioni tra le istituzioni. L’obiettivo è valorizzare ancora di più la Maison e rafforzarne il ruolo culturale e turistico.

La Maison des Anciens Remèdes è infatti un luogo per conservare e valorizzare le tradizioni e le conoscenze legate agli antichi rimedi della Valle d’Aosta. Custodisce un patrimonio prezioso che, grazie a nuove collaborazioni e nuovi progetti, potrà continuare a crescere e a trasmettere alle future generazioni la ricchezza della cultura valdostana.