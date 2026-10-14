QUART (qdn) Continuano gli incontri sul territorio del gruppo “Quart Demain” ad un anno dalle elezioni. Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì prossimo, 14 ottobre, alle 20.30 nei locali della ex latteria di Ville sur Nus. La popolazione è invitata a partecipare.
“Quart Demain” incontra la popolazione
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Media Valle
Nus, riprendono gli incontri settimanali per gli over 70
NUS (zgn) L’Amministrazione comunale di Nus, grazie al generoso impegno di un gruppo di volontari civici, ripropone gli appuntamenti nella Sala consiliare del Comune con cadenza settimanale, sempre di venerdì…