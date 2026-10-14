14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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“Quart Demain” incontra la popolazione

Redazione Pubblicato il

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QUART (qdn) Continuano gli incontri sul territorio del gruppo “Quart Demain” ad un anno dalle elezioni. Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì prossimo, 14 ottobre, alle 20.30 nei locali della ex latteria di Ville sur Nus. La popolazione è invitata a partecipare.

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