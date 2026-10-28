PRESENTATO IL LIBRO DI CARLO PERRIN “HYMNE AU PAYS D’AOSTE”

E’ stato presentato nella serata di giovedì scorso, 22 ottobre, nella sala consiliare del Municipio di Torgnon, il libro di Carlo Perrin “Hymne au Pays d’Aoste”. Presidente della Giunta regionale dal 2003 al 2005, Carlo Perrin aveva già pubblicato due libri: “Berger des Alpes” e Là-haut sur la montagne”. Questa terza opera, edita dalla Tipografia Testolin e scritta anch’essa in francese, ripercorre – in una sessantina di pagine – un secolo di memorie famigliari partendo dall’esperienza personale fino ad immaginare il futuro della Valle d’Aosta.