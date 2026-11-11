CHÂTILLON (fc2) Erano 44 i giocatori che hanno preso parte nella serata di sabato scorso, 31 ottobre, all’ottavo Memorial Livio Tamone di belote a coppie a baraonda al Bar Les Amis di Châtillon. Hanno vinto Marino Vuillermoz di Valtournenche e Ivo Fosson di Châtillon su Pino Diano di Aosta e Guido Novallet di Montjovet; terzi Renzo Peraillon di Pontey e Gianni Maggioni di Verrayes, Marco Trentini di Chambave ed Elio Bracchi di Verrayes.
IL MEMORIAL LIVIO TAMONE DI BELOTE
Redazione · Pubblicato il
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