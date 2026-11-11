Ultimo saluto a Moreno Mangolini. E’ stato presidente della Bocciofila

SAINT-VINCENT (mes) È mancato venerdì scorso, 30 ottobre, all’età di 76 anni, Moreno Mangolini (foto), volto conosciuto di Saint-Vincent e per oltre un decennio presidente della locale Bocciofila. Originario della provincia di Ferrara, aveva trovato in Valle d’Aosta la sua casa, legandosi profondamente al territorio e alla sua comunità. Persona dinamica e attiva nello sport, aveva coltivato negli anni diverse passioni: dal calcio allo sci, fino ad avvicinarsi, soprattutto negli ultimi tempi, al mondo delle bocce, diventato uno dei suoi principali interessi. All’inizio del Duemila aveva assunto la presidenza della società bocciofila, ricoprendo l’incarico per oltre 10 anni e contribuendo alla crescita del movimento locale. Tra le iniziative a cui era particolarmente legato anche la fondazione della squadra femminile, nata grazie alla sua sensibilità verso questa disciplina e alla passione condivisa con la moglie Maria Carolina Coronel, per tutti Mary, anche lei assidua giocatrice di bocce. Un legame, quello con la moglie, che aveva segnato profondamente la sua vita. I 2 si erano sposati nel 1969 e Mary, originaria di Amay, è mancata nel 2010. Da quel matrimonio era nato l’unico figlio, Massimiliano, classe 1974, che a lungo ha seguito le orme del padre giocando a bocce e che ora vive in Liguria. Di carattere deciso, talvolta poteva apparire burbero dietro quell’atteggiamento Moreno Mangolini nascondeva un grande cuore, profondamente legato ai propri affetti e alla famiglia, oltre che agli altri, come volontario del Soccorso. Ha lavorato alla Telecom, prima di godersi la vita familiare e le sue passioni, tra le quali quella che lo aveva portato a diventare un abile intagliatore del legno, apprezzato alla Fiera di Sant’Orso ad Aosta. I funerali si sono tenuti lunedì 2 novembre nella chiesa parrocchiale di Saint-Vincent.