Jovençan in festa per l’Albero del Sindaco

JOVENÇAN (qdn) Una grande festa – con la presenza di 130 persone del paese – ha caratterizzato sabato scorso, 17 ottobre, la posa del tradizionale Albero del Sindaco a casa di Stefano Belli, in località Jobel. Sindaco dal mese di agosto del 2023, quando è subentrato al compianto Riccardo Desaymonet, Stefano Belli è stato poi confermato nel ruolo di primo cittadino alle elezioni comunali del 2025. «E’ stata una giornata bellissima a cui era invitata a partecipare l’intera comunità di Jovençan. – sottolinea Stefano Belli – Gli amici mi hanno regalato una pergamena commemorativa e la musica di Erik e Le Poudzo Valdotèn, che così hanno animato la giornata insieme a Andrea Boverod e Matteo Fonte, che avevo già chiamato io. Insomma, una bellissima festa che ha unito la comunità e che ha lasciato tutti contenti!». Come vuole la tradizione, sono sempre gli amici del Sindaco – in questo caso la famiglia Clos – a donare la pianta, che svetta in paese come punto di riferimento per indicare l’abitazione del primo cittadino. «Ringrazio in particolare Silvio Clos che ha personalmente scelto la pianta e Enzo Turille, Danilo Charrrère e André Blanc che hanno aiutato nelle complesse operazioni di trasporto e di posa. – aggiunge Stefano Belli – E’ alta 16 metri e non è stato semplice piazzarla!». La festa è durata tutto il giorno – con una grigliata e la polenta fatta con la farina prodotta proprio da Stefano Belli con il mais che coltiva personalmente – tra musica e allegria.