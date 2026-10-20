La Castagnata della solidarietà oggi, sabato, a Saint-Christophe

SAINT-CHRISTOPHE (qdn) L’Amministrazione comunale, la Biblioteca e la Parrocchia di Saint-Christophe – in collaborazione con il Gruppo Alpini, il Carnevale di Sorreley, il Comitato del Forno di Sorreley, Les Mabouls de Sen Cretoublo, le Scuole di Bret e Pallein e i volontari civici – propongono oggi, sabato 17 ottobre, dalle 15 nell’area verde davanti alla Biblioteca la consueta Castagnata della solidarietà. I fondi raccolti saranno devoluti a favore dell’associazione Diapsi. Per l’occasione sarà distribuito ad offerta il pane nero cotto dal Comitato del Forno di Sorreley.