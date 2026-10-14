Caldarroste a Fénis

FÉNIS (qdn) Ha preso il via ieri, venerdì 9 ottobre, il ricco programma della 65esima edizione della tradizionale Castagnata di Fénis. Organizzata dalla Pro Loco a Tzanté de Bouva con il patrocinio del Comune, la manifestazione proporrà caldarroste, musica e balli. Tre giorni di festa tra tradizione e divertimento. Dopo la serata con la discoteca mobile di ieri, si prosegue oggi, sabato 10 ottobre, con, alle 21.30, una serata danzante con l’orchestra “I Ragazzi del Villaggio” a ingresso libero e, a mezzanotte, l’elezione di Miss e Mister Riccio.

Domani, domenica 11 ottobre, sarà il giorno clou, dedicato alla castagna. Dal primo pomeriggio in poi prenderanno il via la cottura e la vendita di caldarroste accompagnate dall’intrattenimento musicale della Società Filarmonica di Fénis. Alle 15 pomeriggio danzante con l’orchestra “Mike e i Simpatici”, sempre a ingresso libero, per chiudere in allegria la tre giorni. Sarà a disposizione l’area parcheggio gratuita del Castello di Fénis in zona Comtes de Challant per facilitare l’afflusso del pubblico.