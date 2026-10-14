A Antey si fa festa con MeleVallée

ANTEY-SAINT-ANDRÉ (qdn) E’ il fine settimana di MeleVallée. Oggi e domani, sabato 10 e domenica 11 ottobre, ad Antey-Saint-André torna l’appuntamento con la manifestazione organizzata dal Comune con il patrocinio della Regione. Due giorni interi dedicati alla mela valdostana, tra mercato, show cooking, street food, musica e attività per famiglie.

L’apertura è fissata per oggi, sabato, alle 10 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto con il concerto della Banda musicale di Saint-Vincent. Dalle 10 alle 17, sempre in piazza, il cuore della festa: il Mercato delle Mele, con i produttori locali e le diverse varietà autunnali. Alle 11.30 spazio ai fornelli con lo show cooking in piazza, per scoprire come la mela può diventare protagonista in cucina. La giornata si chiude in convivialità alle 20 al padiglione dell’area sportiva in località Filey con la tradizionale cena a tema mela curata dal catering Le Vélo; il costo ammonta a 30 euro a persona ed è previsto un menu per bambini. Per informazioni su eventuali posti ancora disponibili telefonare al 331 9487330.

Domani, domenica, si replicherà con orario continuato. Dalle 10 alle 17 tornerà in piazza Cavalieri Vittorio Veneto il Mercato delle Mele, mentre nel Borgo sarà allestito il Mercatino a chilometro zero e dell’artigianato. Grande attenzione ai più piccoli e al gemellaggio. Al polo ricreativo in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto sono in programma laboratori per bambini su prenotazione al 393 338047515: al mattino dalle 10 alle 11.30 per la fascia dai 3 ai 6 anni e nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 per quelli dai 7 ai 12 anni, con intrattenimenti e giochi cooperativi dalle 12.30 alle 14.30.

In zona Municipio si troveranno gli stand dei paesi gemellati di Les Mathes-La Palmyre e Sant’Andrea dello Jonio mentre nel borgo per tutta la giornata sarà possibile gustare street food con punti ristoro e specialità del territorio preparate al momento. A far da cornice, per tutto il fine settimana: musica itinerante, truccabimbi, gonfiabili, Madame Lenormand con lettura delle carte e molte altre sorprese. Per facilitare l’accesso al borgo, domenica è previsto un servizio navetta continuo dalle 9.30 alle 18.45. Domenica dalle 10 alle 16 sarà possibile richiedere l’annullo filatelico proposto da Poste Italiane; saranno inoltre disponibili diversi francobolli dedicati alla manifestazione.