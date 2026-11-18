VERRAYES (qdn) E’ stata una bella giornata di festa per la comunità di Verrayes che domenica scorsa, 8 novembre, in occasione delle celebrazioni per la Patronale dedicata a San Martino, ha onorato gli 80 anni dalla ricostituzione del Comune che durante il ventennio fascista fu inglobato, insieme a Saint-Denis, in quello di Chambave. In mattinata si è tenuta la visita ai 3 cimiteri di Verrayes e Chambave per un omaggio agli amministratori scomparsi, in particolare gli ex sindaci Luca Arturo Lombard, Giovanni Amato Mathamel, Elia Davide Foudon, Vittorio Emerico Navillod nonché la prima consigliera donna Vittorina Borrettaz.

Sono seguiti la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, la Messa e poi, in piazza, un momento di raccoglimento con la lettura dei decreti di soppressione e ricostituzione del Comune e gli interventi della sindaca Wanda Chapellu e dell’assessore regionale all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, nonché ex sindaco di Verrayes, Erik Lavevaz. La cantoria parrocchiale di Verrayes si è esibita nel canto dell’inno “Vive Verrayes” e la Banda musicale di Chambave ha suonato “Montagnes Valdôtaines”. E’ poi stata la volta del rinfresco e del pranzo, a cui hanno partecipato ben 320 persone.

Nel pomeriggio, sempre in occasione dell’80esimo anniversario della ricostituzione del Comune sono stati premiati i sindaci Andrea Albino Lombard, Ivo Lavevaz, Claudio Silvano Foudon, Erik Lavevaz e l’attuale sindaca Wanda Chapellu. È stata l’occasione per ricordare anche l’80esimo anniversario dal primo voto libero e la piena partecipazione della donna alla vita pubblica. Sono state pertanto premiate Elena Foudon (primo assessore donna del Comune di Verrayes), Chantal Chapellu, Stephanie Brunier e Michela Lavevaz. Un omaggio è stato consegnato a Miranda Imperial, negli ultimi 15 anni cuoca delle scuole elementari e dell’infanzia del Capoluogo, che va in pensione.

Sono poi stati decretati i vincitori del concorso “Balconi, case e angoli fioriti”. Per i “balconi fioriti” primo posto per Andrea Chabloz, secondo per Valentina Luvisotto e terzo per Teresa Di Fazio; per le “case fiorite” prima Livia Farys, seconda Giuliana Chapellu e terza Lidia Foudon; per gli “angoli fioriti”, prima Patrizia Lavevaz, seconda Rina Foudon e terza Susy Brunod.

Le premiazioni si sono concluse con la squadra di serie A di tsan che ha conquistato il 16esimo scudetto della sua storia, con uno speciale riconoscimento alla famiglia Petey che ha visto presente un proprio componente in tutti gli anni di vittoria dei campionati.

E’ infine stato presentato il volume “80ème Anniversarie de la reconstitution de la Commune de Verrayes et premier suffrage des femmes 1946-2026” con la partecipazione di Joseph Cesar Perrin e Laura Grivon e dell’archivista Daniela Bernini.