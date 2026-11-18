SAINT-VINCENT (qdn) Da giovedì 19 a domenica 22 novembre, dalle 15 alle 19, nella Galleria Civica d’Arte Moderna in via Chanoux a Saint-Vincent, sarà visitabile la seconda mostra personale di Daniela Borla Dabò (pittrice, ceramista e scrittrice) dal titolo “Dabò a Saint-Vincent”, con il patrocinio del Comune. Parallelamente alla mostra, Daniela Borla Dabò e Luca Stratta, con Stefano Capano di Rete 7, hanno realizzato il progetto artistico-commerciale “Saint-Vincent Città d’Arte”: dipinti dell’artista saranno esposti nelle vetrine di molti negozi e attività commerciali, trasformando il centro di Saint-Vincent in una galleria d’arte a cielo aperto. Dietro il nome d’arte Dabò c’è Daniela Borla, artista poliedrica, pittrice, scrittrice e scultrice. Laureata in pedagogia e con un passato da psicopedagogista, vive e lavora a Ivrea, dove gestisce l’atelier ArtDabò insieme al compagno di vita, manager e grafico Luca Stratta.
“DABÒ A SAINT-VINCENT”: UNA MOSTRA PERSONALE DELL’ARTISTA DANIELA BORLA DABÒ
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Media Valle
Grand Prix de belote, sfiora la doppietta Roberto Albaney
AOSTA (fc2) Il Grand Prix de belote vedrà domani, domenica 15 novembre, alle 15 al Café Central di Villeneuve i giocatori affrontare la nona delle 50 gare eliminatorie e venerdì…
Media Valle
CONFERENZA SU ILDEGARDA DI BINGEN
JOVENÇAN (qdn) Lunedì 23 novembre prossimo, per la serie di conferenze “Les Lundis des Anciens Remèdes”, con Carlotta Minero Re, farmacista e naturopata, si terrà una serata dedicata a Santa…