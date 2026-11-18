SAINT-VINCENT (qdn) Da giovedì 19 a domenica 22 novembre, dalle 15 alle 19, nella Galleria Civica d’Arte Moderna in via Chanoux a Saint-Vincent, sarà visitabile la seconda mostra personale di Daniela Borla Dabò (pittrice, ceramista e scrittrice) dal titolo “Dabò a Saint-Vincent”, con il patrocinio del Comune. Parallelamente alla mostra, Daniela Borla Dabò e Luca Stratta, con Stefano Capano di Rete 7, hanno realizzato il progetto artistico-commerciale “Saint-Vincent Città d’Arte”: dipinti dell’artista saranno esposti nelle vetrine di molti negozi e attività commerciali, trasformando il centro di Saint-Vincent in una galleria d’arte a cielo aperto. Dietro il nome d’arte Dabò c’è Daniela Borla, artista poliedrica, pittrice, scrittrice e scultrice. Laureata in pedagogia e con un passato da psicopedagogista, vive e lavora a Ivrea, dove gestisce l’atelier ArtDabò insieme al compagno di vita, manager e grafico Luca Stratta.