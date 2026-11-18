CHÂTILLON (qdn) Nella mattinata di martedì scorso, 10 novembre, al Museo di Arte moderna e contemporanea del Castello Gamba di Châtillon è stato ufficialmente presentato il progetto “Cultura viva intorno a noi”, ideato per celebrare i 50 anni di attività della Biblioteca comprensoriale “Mgr Duc” di Châtillon.

Nato dalla collaborazione tra il Museo di Arte moderna e contemporanea del Castello Gamba, le Istituzioni scolastiche e le biblioteche di Châtillon e Saint-Vincent, il progetto intende celebrare, parallelamente al cinquantesimo anniversario della Biblioteca “Mgr Duc”, il valore della Biblioteca quale spazio aperto alla comunità valorizzando la cultura quale strumento di incontro, conoscenza e partecipazione.

Il ricco calendario di iniziative che coinvolgerà la comunità nei mesi di novembre e dicembre, proporrà varie attività rivolte a bambini, ragazzi, famiglie, scuole e adulti, tra cui laboratori, letture, spettacoli, momenti musicali, esposizioni e iniziative dedicate alla storia e alla memoria della comunità.

Da martedì prossimo, 17 novembre, a venerdì 4 dicembre le scuole del territorio saranno impegnate al Museo di Arte moderna e contemporanea del Castello Gamba, nello svolgimento di laboratori didattici dedicati alla figura del celebre pittore locale del Novecento Italo Mus, nato a Châtillon e vissuto a Saint-Vincent.

Il momento centrale delle celebrazioni si terrà venerdì 20 novembre, alle 18 nella Sala Don Paolo Chasseur, con l’incontro “1976-2026 Biblioteca di Châtillon: cinquant’anni di ricordi, letture, incontri”. La serata offrirà l’occasione per ripercorrere la storia della Biblioteca, condividere ricordi e testimonianze e premiare i grandi lettori. Seguirà un vin d’honneur curato dall’Unione Cuochi Valle d’Aosta; ingresso libero.

«Con questo progetto – commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavevaz – mettiamo in luce come il 50esimo anniversario della Biblioteca non sia soltanto una ricorrenza importante, ma anche un’o ccasione per confermare e rinnovare il profondo legame tra Biblioteca, territorio e comunità. Dobbiamo impegnarci con costanza per far sì che i tanti enti che si occupando di cultura dialoghino, valorizzando una rete fatta di istanze e ispirazioni diverse: il tutto coinvolgendo tanto chi negli anni ha consolidato i luoghi della cultura quanto le nuove generazioni, che devono sentirli propri per proiettarli nel futuro».