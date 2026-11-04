SAINT-VINCENT (qdn) Il Cenacolo Italo Mus organizza giovedì prossimo, 5 novembre, alle 20.30, nella sede del Museo Mineralogico e Paleontologico di Saint-Vincent, una serata con Teresa Santomarco e Mirko Cianci che accompagneranno il pubblico alla scoperta de “Le pietre sacre e pietre di guarigione nel folklore popolare”, un incontro dedicato alla storia, alle credenze e alle tradizioni legate alle pietre, con particolare attenzione al patrimonio culturale valdostano. L’ingresso è gratuito e la serata è aperta a tutti.
PIETRE SACRE E PIETRE DI GUARIGIONE: INCONTRO A ST-VINCENT
Redazione · Pubblicato il
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