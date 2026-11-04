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Sem e Vigili del Fuoco di Quart hanno incontrato i bimbi dell’asilo

Redazione Pubblicato il

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QUART (qdn) Mercoledì scorso, 28 ottobre, i volontari di Sem – Soccorso Emergenza Montemilius -, insieme al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Quart, hanno incontrato oltre cinquanta bambini della scuola dell’infanzia di Quart per una giornata dedicata alla scoperta del mondo del soccorso e dell’emergenza conclusa con una castagnata preparata dai pompieri. Un momento di incontro e condivisione durante il quale i più piccoli hanno potuto conoscere da vicino i mezzi di intervento, le attrezzature e le persone che, quotidianamente, mettono il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della collettività. Accanto agli aspetti legati alla sicurezza, particolare importanza è stata attribuita al valore della solidarietà, dell’aiuto reciproco e del senso di appartenenza alla comunità. La giornata ha rappresentato inoltre un’importante occasione per rafforzare la collaborazione tra Sem e i Vigili del Fuoco volontari di Quart, due realtà che, pur operando con competenze e funzioni differenti, condividono il medesimo obiettivo: essere un punto di riferimento per la sicurezza e il benessere della comunità.

Nella foto il gruppo con i bambini e i volontari.

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