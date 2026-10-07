Spettacolare passaggio a Gressan di un gregge di ottocento pecore

Spettacolare transumanza di un gregge di 800 pecore a Gressan. E’ successo alle 21 di martedì scorso, 29 settembre. Il gregge condotto da Daniele Ravaglione era partito domenica 27, alle 19.30, dall’Alpeggio Entrelor di Rhêmes-Notre-Dame e ha fatto tappa a Introd, appena sopra il Parc Animalier, e poi a Châtelard di Jovençan. Quindi il passaggio a Gressan, al quale hanno assistito molte persone che si sono assiepate ai bordi della strada. Le pecore hanno proseguito verso Brissogne dirette alle stalle delle aziende proprietarie degli animali nel basso biellese,