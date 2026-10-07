Spettacolare transumanza di un gregge di 800 pecore a Gressan. E’ successo alle 21 di martedì scorso, 29 settembre. Il gregge condotto da Daniele Ravaglione era partito domenica 27, alle 19.30, dall’Alpeggio Entrelor di Rhêmes-Notre-Dame e ha fatto tappa a Introd, appena sopra il Parc Animalier, e poi a Châtelard di Jovençan. Quindi il passaggio a Gressan, al quale hanno assistito molte persone che si sono assiepate ai bordi della strada. Le pecore hanno proseguito verso Brissogne dirette alle stalle delle aziende proprietarie degli animali nel basso biellese,
Spettacolare passaggio a Gressan di un gregge di ottocento pecore
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