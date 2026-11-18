AOSTA (fci) Che cosa resta oggi di Francesco d’Assisi? E che cosa può dire a un pubblico contemporaneo? Da queste domande nasce «San Fra-Il n° 10 dei Santi», spettacolo scritto, diretto e interpretato da Luca Liffredo con le musiche originali del duo valdostano Pol en Tino. Lo spettacolo andrà in scena per la prima volta al Teatro Giacosa di Aosta mercoledì prossimo, 18 novembre, con una seconda data lunedì 7 dicembre. Il racconto gioca con le diverse figure legate al nome Francesco, dal santo di Assisi al padre Pietro Bernardone, fino a Papa Bergoglio e all’icona pop di Francesco Totti.

Accanto a Luca Liffredo, i musicisti Pol en Tino (Paolo Broglio e Gabriele Martinet), autori ed esecutori dal vivo delle musiche originali, che dialogano con l’attore dando ritmo alla pièce. I costumi sono di Ottavia Darbelley. Lo spettacolo è prodotto dallo stesso Liffredo, in collaborazione con Maiafuoco ETS, e patrocinato dalla Diocesi di Aosta.