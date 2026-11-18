SAINT-MARCEL (fci) La Diocesi di Aosta, attraverso la Pastorale della Famiglia e della Terza Età, propone una Giornata di Fraternità dedicata a coppie e famiglie sul tema “La famiglia, dalle fondamenta alla missione”. L’appuntamento è per domani domenica 15 novembre, dalle 9 alle 16, nella Casa Amicizia a St-Marcel. Lo slogan scelto per l’iniziativa è “Ci daremo del tempo”. In programma preghiera, riflessione e condivisione a partire dal pranzo per il quale ognuno porterà qualcosa da mettere in comune, quindi la Messa dopo pranzo. Giochi e laboratori pensati appositamente per i figli, che sono i benvenuti. L’iniziativa è aperta a tutte le coppie, giovani e non, con o senza figli. Non è richiesta alcuna preparazione particolare, solo il desiderio di vivere un momento di fraternità e di confronto.
Domenica Giornata di Fraternità dedicata a coppie e famiglie
Redazione · Pubblicato il
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