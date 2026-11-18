AOSTA (fci) Per la 30esima edizione della Colletta alimentare oggi sabato 14 novembre un centinaio di punti vendita in Valle d’Aosta apre le porte alla solidarietà. Tutti possono donare un sacchetto di spesa con generi alimentari a lunga conservazione da destinare alle famiglie più bisognose del territorio. Al momento il Banco Alimentare sostiene a livello regionale 2.500 persone attraverso 34 enti caritativi convenzionati. Nel 2025 in occasione della Colletta sono state raccolte quasi 40 tonnellate di cibo.
I volontari hanno predisposto il magazzino di Saint-Christophe, affinché possa accogliere le derrate alimentari da stoccare negli scaffali. Nei giorni scorsi, per promuovere il gesto, alcuni di loro sono diventati protagonisti di un video: https://www.youtube.com/watch?v=XZiCEomULnA.
Quest’anno c’è poi un’altra novità: la Giunta regionale ha sposato l’iniziativa tra le sue campagne di sensibilizzazione con l’illuminazione in arancione di Porta Praetoria nelle serate di ieri venerdì 13 e di oggi sabato 14 novembre.