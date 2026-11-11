In Cattedrale la Messa della vigilia di Tutti i Santi con la consegna dei “santini”

AOSTA (mye) Che si tratti di San Giuseppe o Santa Lucia, ogni bimbo ha ricevuto la sua immaginetta, insieme a qualche dolcetto. È ormai una tradizione che si ripete ogni anno in Cattedrale. La sera del 31 ottobre – sabato scorso -, alla fine della Messa delle 18, il parroco don Fabio Brédy distribuisce ai bambini una bustina trasparente, con il suo fiocchetto, e il prezioso contenuto che sostiene il corpo, con le caramelle, ma soprattutto lo spirito. “Nell’Eucaristia della vigilia della festa di Tutti i Santi – spiega don Fabio Brédy – doniamo ad ogni bimba e bimba un segno, un Santo o una Santa che li accompagni. In particolare, quest’anno nei percorsi dell’Oratorio ci dedicheremo a conoscere meglio due santi, uno molto noto, che è Antonio di Padova, e l’altra più vicina a noi, la pediatra Gianna Beretta Molla. Sono i nostri testimoni dell’anno”. Ad animare anche la parte più vicina all’altare, silenziosi e servizievoli nelle loro tuniche bianche, ha partecipato all’Eucaristia pure una ventina di chierichetti.

Intanto si comincia a guardare a Natale. Entro oggi, sabato 7 novembre, sono invitate a dare la propria adesione le famiglie che parteciperanno all’incontro di sabato 14 novembre alle 16 in oratorio, che sarà dedicato alle famiglie dei bimbi battezzati negli ultimi 3 anni, con la merenda e diverse attività per prepararsi a vivere l’Avvento e il Natale. “Per i bimbi che hanno iniziato quest’anno la scuola dell’Infanzia sarà l’ultimo appuntamento con il gruppo del post-battesimo – raccomandano il parroco e i catechisti – ma potrà essere l’occasione per conoscere educatori e bimbi del gruppo Piccolissimi che li accoglierà per i prossimi anni e che si riunirà lo stesso giorno durante la Messa delle 18”.