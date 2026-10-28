«Il laboratorio della fede»: si parla di ambiente alla parrocchia di Maria Immacolata ad Aosta

AOSTA (den) La parrocchia di Maria Immacolata ad Aosta ha programmato per l’anno pastorale 2026/2027 cinque appuntamenti domenicali, di cui il primo si svolgerà domani domenica 25 ottobre e il quinto domenica 13 giugno 2027, memoria liturgica di sant’Antonio da Padova. Gli incontri si terranno nel salone parrocchiale presso la Casa delle Opere. Gli appuntamenti domenicali si svolgeranno in due momenti: la mattina dalle 10 alle 12.30 con gli incontri di spiritualità e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18 con gli incontri di socialità; e chi vorrà partecipare ad entrambi i momenti, se vorrà potrà consumare un pasto insieme. L’incontro di domenica 25 ottobre avrà per tema il nostro ambiente, cioè il pianeta dove il Signore ci ha posto con le sue bellezze e ricchezze, ma con l’impegno di salvarlo da ogni forma di eccessivo sfruttamento e degradazione.