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ALLE 20.30 AL CINÉMA THÉÂTRE DE LA VILLE DI AOSTA

Incontro diocesano di formazione venerdì 23 Presentazione di «Radicati e costruiti in Cristo»

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (fci) Incontro diocesano di formazione venerdì prossimo, 23 ottobre, alle 20.30 al Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta. L’evento è dedicato alla presentazione del documento «Radicati e costruiti in Cristo», che illustra le linee di orientamento per il cammino sinodale delle Chiese in Italia. Ospite e relatore della serata sarà il cardinale Roberto Repole, Arcivescovo Metropolita di Torino e Vescovo di Susa, nonché Presidente della Conferenza Episcopale Piemontese.

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