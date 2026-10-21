Incontro diocesano di formazione venerdì 23 Presentazione di «Radicati e costruiti in Cristo»

AOSTA (fci) Incontro diocesano di formazione venerdì prossimo, 23 ottobre, alle 20.30 al Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta. L’evento è dedicato alla presentazione del documento «Radicati e costruiti in Cristo», che illustra le linee di orientamento per il cammino sinodale delle Chiese in Italia. Ospite e relatore della serata sarà il cardinale Roberto Repole, Arcivescovo Metropolita di Torino e Vescovo di Susa, nonché Presidente della Conferenza Episcopale Piemontese.