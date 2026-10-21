Un ciclo di incontri dedicato ad Anselmo Vescovo di Aosta

AOSTA (fci) Chi era davvero Anselmo, il vescovo che tra XI e XII secolo ridisegnò il volto religioso di Aosta? A lui la Diocesi dedica un ciclo di conferenze storico-artistiche per riscoprirne l’attualità. L’iniziativa, dal titolo “Anselmo Vescovo di Aosta e ricostruttore della Cattedrale e della Chiesa Collegiata dei SS. Pietro e Orso”, si articolerà in 3 appuntamenti, tutti di giovedì alle 17.30, nei luoghi stessi che portano la sua impronta. Si parte giovedì 22 ottobre al Salone del Vescovado di Aosta con il primo incontro: “Anselmo, vescovo riformatore prima della Riforma. Alcuni spunti, tra fonti e contesto storico”. Un’occasione per inquadrare la figura di Anselmo non solo come pastore, ma come riformatore ante litteram, capace di anticipare con la sua azione pastorale e amministrativa i grandi temi della riforma gregoriana. Secondo appuntamento giovedì 29 ottobre in Cattedrale: “Anselmo, un vescovo costruttore: il rinnovamento del complesso monumentale della Cattedrale”. Chiusura giovedì 12 novembre alla Collegiata di Sant’Orso: “Anselmo, un vescovo costruttore: il rinnovamento del complesso monumentale di Sant’Orso”. Un focus sul complesso collegiale, dalla chiesa al celebre chiostro. Un percorso che unisce storia, arte e fede, per capire come l’azione di un singolo vescovo abbia segnato per secoli l’identità di Aosta. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Info e dettagli www.diocesiaosta.it e www.cattedraleaosta.it.