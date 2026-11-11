AOSTA (fci) I Capitoli della Cattedrale e di Sant’Orso di Aosta promuovono un ciclo di conferenze storico-artistiche dedicato a figure eminenti della nostra Chiesa. Il tema di quest’anno è “Anselmo vescovo di Aosta e ricostruttore della Cattedrale e della Chiesa collegiata dei SS. Pietro e Orso (998-1026)”. L’ultimo incontro del ciclo è fissato per giovedì 12 novembre, alle 17.30, nella Collegiata di Sant’Orso. L’archeologo Gabriele Sartorio relazionerà su “Anselmo, un vescovo costruttore: il rinnovamento del complesso monumentale di Sant’Orso alla luce dell’archeologia” e il canonico Paolo Papone su “Gli affreschi dell’XI secolo”. Successivamente verrà visitata la Collegiata.