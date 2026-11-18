AOSTA (den) Domenica scorsa, 8 novembre, Radio Maria ha trasmesso la Messa della XXXII domenica del Tempo Ordinario dalla cappella della Casa di riposo J.B. Festaz di Aosta. Dopo il canto d’ingresso Chiesa di Dio, il cappellano don Léonard Bizimungu ha salutato i presenti, il gruppo di amici della cantoria della Cattedrale che ha animato i canti e la Direzione della Casa.

Nell’omelia il celebrante prendendo spunto dal vangelo secondo Matteo ha parlato della parabola delle dieci vergini, che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano sagge e cinque stolte; le sagge insieme alle lampade presero l’olio in piccoli vasi, mentre le stolte presero le lampade, ma non l’olio. A mezzanotte arrivò lo sposo e le vergini stolte chiesero alle sagge di dargli un po’ del loro olio, ma quelle risposero di andare dai venditori a comprarne, perché non venisse a mancare a tutte e dieci. Quando le stolte andarono a comprare l’olio, le sagge entrarono con lo sposo alle nozze, mentre la porta fu chiusa alle stolte. La parabola indica la necessità di vegliare, perché non sappiamo né il giorno né l’ora in cui il Signore verrà a chiederci conto della nostra vita sulla terra. E per prepararci a quel giorno il celebrante ha suggerito quattro strumenti: l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera, la fede, la carità. Per entrare in sintonia con la Parola di Dio ci vuole un tempo di preparazione, come chi vuole seminare il grano deve preparare il terreno. E quando leggo la Parola di Dio devo farla entrare, fosse anche solo un versetto. Il secondo strumento è la preghiera, noi vogliamo pregare, ma dobbiamo farlo con costanza e laboriosità, andando incontro al Signore. Il terzo strumento è la fede, che è quella luce che abbiamo nel buio, cioè non vedo ma mi fido, Signore, sulla tua Parola. La fede non è una dimostrazione, ma l’offerta di noi stessi come diceva san Luigi Maria Grignion de Monfort. L’ultimo strumento è la carità e sono quei piccoli gesti di pietà quotidiana che ci permettono di vegliare, come quel ragazzo che in ospedale ha assistito una persona ricoverata per un intervento chirurgico. Il celebrante ha concluso l’omelia esortando a pregare la Madonna, la Madre di tutti, per accompagnarci in questo cammino verso suo Figlio.

Dopo il Credo i fedeli hanno pregato per la Chiesa, per i pastori della Chiesa, per i popoli del mondo, per gli imprenditori che hanno investito nel creare lavoro e si sono pesantemente indebitati, per i presenti. Al termine della messa gli amici dello Studio Mobile della Valle d’Aosta hanno salutato i presenti e i radioascoltatori, prima di restituire la linea a Erba per il proseguimento dei programmi di Radio Maria.

Ernesto Desandré