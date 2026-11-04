Giornata di Fraternità dedicata a coppie e famiglie: le iscrizioni

SAINT-MARCEL (fci) La Diocesi di Aosta, attraverso la Pastorale della Famiglia e della Terza Età, propone una Giornata di Fraternità dedicata a coppie e famiglie sul tema “La famiglia, dalle fondamenta alla missione”. L’appuntamento è per domenica 15 novembre, dalle 9 alle 16, nella Casa Amicizia a St-Marcel. Lo slogan scelto per l’iniziativa è “Ci daremo del tempo”. In programma preghiera, riflessione e condivisione a partire dal pranzo per il quale ognuno porterà qualcosa da mettere in comune, quindi la Messa dopo pranzo. Giochi e laboratori pensati appositamente per i figli, che sono i benvenuti. L’iniziativa è aperta a tutte le coppie, giovani e non, con o senza figli. Non è richiesta alcuna preparazione particolare, solo il desiderio di vivere un momento di fraternità e di confronto. Iscrizioni obbligatorie entro giovedì 12 novembre scrivendo a famiglia@diocesiaosta.it. Per la Diocesi si tratta di un momento importante per rimettere al centro la famiglia come luogo primario di fede, accoglienza e missione.