«Il laboratorio della fede»: cinque appuntamenti alla parrocchia di Maria Immacolata ad Aosta

AOSTA (den) La parrocchia di Maria Immacolata ad Aosta ha programmato per l’anno pastorale 2026/2027 cinque appuntamenti domenicali, di cui il primo si svolgerà domenica 25 ottobre e il quinto domenica 13 giugno 2027, memoria liturgica di sant’Antonio da Padova. Gli incontri, che si terranno nel salone parrocchiale presso la Casa delle Opere, sono motivati dal fatto che “un’autentica vita di fede non può essere data per scontata anche in chi partecipa alla vita ecclesiale. Questa fede ha bisogno oggi più che mai di venire costantemente alimentata dal rinnovarsi dell’incontro con il Signore”, come è spiegato nei Lineamenti CEI maggio 2026. Domenica 4 ottobre in tutte le messe è stata consegnata dal parroco padre Carlo Mattei una locandina che ha nella parte superiore la facciata del santuario di Maria Immacolata e per titolo “Il laboratorio della fede”. Gli appuntamenti domenicali si svolgeranno in due momenti: la mattina dalle 10 alle 12.30 con gli incontri di spiritualità e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18 con gli incontri di socialità; e chi vorrà partecipare ad entrambi i momenti, se vorrà potrà consumare un pasto insieme. L’incontro di domenica 25 ottobre avrà per tema il nostro ambiente, cioè il pianeta dove il Signore ci ha posto con le sue bellezze e ricchezze, ma con l’impegno di salvarlo da ogni forma di eccessivo sfruttamento e degradazione. La famiglia, che è un bene sociale primario e l’ambiente in cui ognuno sviluppa le proprie potenzialità, sarà l’argomento di domenica 27 dicembre. E della scuola, il luogo in cui le nuove generazioni possono imparare ad interrogarsi sul senso della vita e sulla dignità di ogni persona, si parlerà domenica 28 febbraio 2027. Domenica 18 aprile 2027 si svilupperà il tema del lavoro, che resta una dimensione essenziale della vita umana non soltanto come mezzo di sostentamento, ma anche come luogo di relazioni e di contributo alla comunità. Il lavoro è un problema sempre attuale, considerando le persone che ne sono prive e i tanti giovani costretti a emigrare all’estero per trovarlo. Questi appuntamenti domenicali, che sono una novità per la parrocchia del Quartiere Cogne, si concluderanno alle soglie dell’estate, domenica 13 giugno 2027, con il tema che riguarda la città, la città di Aosta dove viviamo e sperimentiamo vincoli di amicizia e varie forme di solidarietà. Ad ogni incontro sarà abbinato un versetto del vangelo, come quello del 28 febbraio 2027 “Pur essendo molti siamo un sol corpo”.

Ernesto Desandré