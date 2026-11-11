Domenica 15 a Châtillon il Raduno Regionale degli Exallievi Don Bosco

CHÂTILLON (fci) Domenica 15 novembre la casa salesiana di Châtillon accoglierà il Raduno Regionale degli Exallievi Don Bosco, un appuntamento aperto agli ex allievi, alle loro famiglie e all’intera comunità per condividere una giornata di incontro, memoria e festa.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata al tema: “Il Sistema Preventivo di Don Bosco: come entra nella vita di tutti i giorni”, un momento di riflessione guidato e organizzato in occasione dell’anniversario del documento cardine della pedagogia e dell’identità salesiana.

Il programma della giornata: alle 9.45 ritrovo e tesseramento, alle 10 testimonianza e riflessione sul tema dell’anno, alle 11.30 la Messa quindi il pranzo.

Nel pomeriggio tradizionale tombola comunitaria. Modalità di partecipazione e prenotazione: il pranzo ha un costo di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini (la quota include una cartella per la tombola pomeridiana).

La partecipazione al pranzo deve essere confermata entro lunedì 9 novembre telefonando ai numeri 329 0822673 e 345 9706850.