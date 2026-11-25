AOSTA (fci) Si terrà lunedì prossimo, 23 novembre, al Centro Congressi Grand Hotel Billia di Saint-Vincent, l’81esima Assemblea Generale di Confindustria Valle d’Aosta, dal titolo «Paradigma Caos: Le nuove direzioni dell’industria».

Il programma: alle 15 accredito e welcome coffee, quindi inizio assemblea con i saluti istituzionali di Francesco Favre sindaco di Saint-Vincent, Laurent Viérin assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Edoardo Rixi viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Fausto Bianchi vicepresidente Confindustria e Presidente Piccola Industria, Gilberto Pichetto-Fratin ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Tommaso Foti ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Aurelio Marguerettaz presidente della Regione. Quindi intervista doppia «Le Nuove Direzioni dell’Industria» con Aurelio Regina vicepresidente Confindustria e Marco Gay presidente Unione Industriali Torino. Seguirà la relazione annuale di Francesco Turcato presidente Confindustria Valle d’Aosta, alle 18 chiusura lavori. Modera Sebastiano Barisoni vicedirettore di Radio 24.