AOSTA (fci) La Giunta regionale ha approvato martedì scorso, 17 novembre, il disegno di legge di stabilità regionale per il triennio 2027/2029, il disegno di legge di bilancio di previsione 2027/2029 e il Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2027/2029.

Il documento finanziario pareggia a 1.976 milioni di euro per l’anno 2027, 1.813 milioni per il 2028 e 1.786 milioni per il 2029.

Il totale delle entrate di competenza previste per il 2027 è pari a 1.693 milioni di euro, superiore alla previsione iniziale per il 2026 (1.662 milioni). Crescono in particolare le entrate tributarie, che raggiungono 1.457 milioni di euro, circa 95 milioni in più rispetto al 2026.

La spesa corrente sale a 1.518 milioni di euro, rispetto ai 1.437 milioni del 2026. La spesa di investimento ammonta a 327 milioni nel 2027.

Il confronto con il 2026 risente della conclusione del Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza, le cui risorse dovevano essere utilizzate entro il 31 dicembre 2026. Come già avvenuto nel 2026, quando l’assestamento e la terza variazione hanno destinato agli investimenti oltre 280 milioni di euro aggiuntivi, le risorse per gli investimenti saranno integrate in corso d’anno.

Il presidente della Regione Aurelio Marguerettaz dichiara: «La proposta per il triennio 2027/2029 conferma la volontà di proseguire lungo le direttrici del programma di legislatura, mantenendo un equilibrio tra la qualità dei servizi pubblici, il sostegno al sistema economico e lo sviluppo del territorio. Investire sulla sanità, sulla scuola, sul lavoro, sulle politiche sociali e sulla tutela del territorio significa, in definitiva, rafforzare la coesione della nostra comunità e creare le condizioni perché la Valle d’Aosta continui a essere un luogo in cui vivere, lavorare e costruire il proprio futuro».

L’assessore al Bilancio Mauro Baccega in particolare segnala: « L’esenzione dall’addizionale Irpef per i redditi più bassi, le nuove detrazioni per i figli fino a 6 anni e per le persone con disabilità e lo sconto sul bollo auto: misure pensate per sostenere il potere d’acquisto dei valdostani in una fase in cui l’inflazione pesa sui bilanci familiari, senza togliere risorse alla sanità, ai servizi sociali e ai Comuni».

Il Piano triennale dei Lavori pubblici prevede interventi di investimento sugli edifici scolastici di proprietà regionale e in ambito universitario. Inoltre, si prosegue con la realizzazione di nuovi edifici residenziali e si dà continuità ai mutui per la ristrutturazione e per l’acquisto prima casa.

Il bilancio destina alle attività produttive, allo sviluppo economico e alla competitività 135 milioni di euro.

Per quanto riguarda famiglia e welfare sul piano fiscale, per il 2027 e il 2028 è confermata l’esenzione dall’addizionale regionale all’Irpef per i redditi fino a 15.000 euro e, per i redditi fino a 50.000 euro, sono introdotte detrazioni di 150 euro per ogni figlio fino a sei anni e di 250 euro per le persone con disabilità e per ogni familiare disabile a carico, per un valore di 3 milioni di euro all’anno.

Dal 2028, inoltre, chi sceglierà di pagare il bollo auto con addebito diretto sul conto corrente avrà diritto a una riduzione del 10 per cento della tassa.

Per il diritto alla casa, il fondo di rotazione per i mutui regionali destinati alla prima casa e al recupero dei centri storici è rifinanziato con 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, che si aggiungono ai 10 milioni già stanziati per il 2027. All’Arer è assicurato un contributo strutturale per la gestione degli alloggi pubblici, pari a 3,5 milioni di euro nel 2027 e nel 2028 e a 3,7 milioni nel 2029. Sono inoltre destinate ulteriori risorse per la realizzazione di 80 nuovi alloggi pubblici nel Quartiere Dora ad Aosta. Per la prima infanzia, oltre alle detrazioni per i figli fino a 6 anni, diventa stabile il contributo regionale al nido aziendale dell’Usl: 250.000 euro nel 2027 e 150.000 euro all’anno dal 2028.

Alle politiche sociali sono destinati 140,1 milioni di euro. La legge di stabilità aggiorna il testo unico sul sostegno sociale, superando il vincolo delle sole certificazioni sanitarie nella valutazione dello stato di bisogno e garantendo la continuità dei progetti di vita indipendente oltre i 65 anni; proroga gli interventi di assistenza domiciliare e l’inserimento dei minori con disabilità nei centri ludico-ricreativi.

I trasferimenti di finanza locale crescono da 292 a 306 milioni: i trasferimenti senza vincolo di destinazione crescono da 91,5 milioni a 96,5 milioni, mentre quelli con vincolo di destinazione crescono da 186 milioni di euro a 194 milioni di euro.

Alla tutela della salute sono destinati 404,69 milioni di euro nel 2027, pari al 21,42 per cento delle risorse del triennio, a tutela dei livelli essenziali di assistenza. La spesa sanitaria di parte corrente trasferita all’Usl ammonta a 385 milioni di euro nel 2027, 383,2 milioni nel 2028 e 380,1 milioni nel 2029 e comprende 367,8 milioni. All’interno di queste risorse sono garantiti 15,8 milioni all’anno per le misure di attrattività del personale sanitario: le indennità sanitarie temporanee (12,6 milioni) e le risorse aggiuntive regionali (3,2 milioni) sono prorogate fino al 2029. Fino al 2029 prosegue anche la compartecipazione regionale alla formazione dei medici di medicina generale.

A istruzione e diritto allo studio vanno 279,9 milioni di euro nel 2027. La spesa corrente sale a 234 milioni (più 8,9 per cento), per assicurare il personale scolastico e i relativi rinnovi contrattuali, e gli investimenti raggiungono 45,7 milioni. Sono stanziate risorse nel 2027 per l’edilizia scolastica e universitaria: gli interventi sulla scuola di Verrès, la nuova palestra scolastica di Aosta, la trasformazione dell’ex mensa di via Garibaldi in sede dell’Università della terza età, la sede temporanea dell’Istituto Manzetti in viale dei Cappuccini e nuovi spazi universitari nel quartiere Cogne. Ai Comuni sono destinati inoltre 1,9 milioni nel triennio per l’edilizia scolastica.

Capitolo lavoro: 19,3 milioni saranno impiegati nel triennio per le politiche attive. Per il personale regionale, il limite di spesa è fissato in 157,8 milioni di euro, con il turn-over al 100 per cento e deroghe mirate per servizi essenziali quali Vigili del Fuoco, Corpo forestale, cybersicurezza, transizione digitale e controllo dei fondi europei. Sul fronte della protezione civile e del soccorso, sono destinati 51,5 milioni di euro nel 2027. Per il Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco è autorizzato l’utilizzo della graduatoria del concorso interno per coprire i posti vacanti di caposquadra, mentre 220.000 euro nel triennio servono a recuperare il parcheggio ex-Satessa di Quart, destinato ai mezzi della protezione civile.

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca: al settore sono destinati 36,3 milioni di euro nel 2027. Il cofinanziamento del Complemento di sviluppo rurale 2023/2027 vale 11,4 milioni di euro nel triennio, a cui si aggiungono 1,5 milioni per il supporto amministrativo ai consorzi di miglioramento fondiario. A tutela del territorio, la legge di stabilità riforma i contributi dopo le calamità naturali: il contributo per il ripristino degli immobili danneggiati sale dal 60 all’80 per cento, sono introdotti un contributo fino al 50 per cento per i piccoli proprietari di terreni e un contributo di primo sostegno per famiglie e attività economiche, con una dotazione di 500.000 euro all’anno.

In materia di sport e politiche giovanili il bilancio regionale accantona 9,2 milioni di spese correnti contro 8,5 dell’anno precedente.

Il sostegno agli enti locali: le risorse per la finanza locale ammontano a 305,6 milioni di euro nel 2027, contro i 292 del 2026. I trasferimenti senza vincolo di destinazione salgono da 91,5 a 96,5 milioni e quelli con vincolo da 186 a 194 milioni. Sono previsti inoltre trasferimenti straordinari per 12,5 milioni di euro a Comuni e Unités des Communes valdôtaines, destinati in parte alla copertura dei rinnovi contrattuali, e 1,5 milioni per il Comune di Aosta. Ai Comuni vanno anche 6,3 milioni di euro all’anno nel 2028 e nel 2029 per le opere minori di pubblica utilità. Parallelamente, la Giunta ha avviato con gli enti locali il percorso di revisione del sistema della finanza locale.

I disegni di legge saranno trasmessi al Consiglio permanente degli enti locali per il parere e al Consiglio Valle per l’esame della Commissione competente e la successiva approvazione in aula.