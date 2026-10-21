Anche una delegazione valdostana al Meeting degli ex Sindaci

AOSTA (fci) Da venerdì a domenica scorsi, 9 e 11 ottobre, in Friuli Venezia Giulia si è svolto il sesto Meeting delle Associazioni Ex Sindaci e Sindaci Emeriti dell’Arco Alpino. All’appuntamento ha partecipato anche una delegazione degli ex sindaci della Valle d’Aosta composta da Gian Marco Grange ex sindaco di Nus, Lina Peano (Valsavarenche), Piera Squinabol (Verrès), Silvio Barrel (Roisan) e Ivo Guerraz (Gressan). Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema «Chi amministra il futuro-L’esperienza degli amministratori locali nelle autonomie speciali e la sfida delle nuove generazioni».

E’ stata anche l’occasione per visitare i luoghi che, distrutti dal terremoto di 50 anni fa, sono stati ricostruiti e restituiti alla cittadinanza. Diversi sindaci locali hanno accolto le delegazioni e hanno testimoniato quanto l’autonomia, l’autogoverno, la responsabilità degli amministratori locali e il legame con i cittadini siano stati una leva fondamentale per la rinascita dopo il terremoto del 1976. L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha evidenziato quanto è importante partire dall’esperienza del Friuli per affrontare le sfide dei prossimi anni, rafforzando il ruolo dei Comuni e avvicinando le nuove generazioni all’impegno nelle istituzioni.