«Lo Pan Ner»: si sono accesi 72 forni in 52 paesi

AOSTA (pcy) Oggi, sabato 17 ottobre, si sono accesi 72 forni in 52 comuni di tutta la Valle d’Aosta grazie all’impegno di circa 900 volontari che, con tanta passione e competenza, conservano e trasmettono il proprio savoir-faire per celebrare l’antica tradizione del pane che viene rievocata attraverso la Festa transfrontaliera “Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi” organizzata dal Brel – Bureau Régional pour l’Ethnologie et la Linguistique – dell’Assessorato regionale Cultura e Politiche identitarie. Le iniziative odierne proposte dai singoli forni sono reperibili sul sito web www.lopanner.com/vda/forni. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, è un’occasione di incontro transnazionale che vede coinvolti, insieme alla Regione autonoma Valle d’Aosta, la Regione Lombardia con le Province di Bergamo, Brescia, Sondrio e Varese, le comunità della Valle Antrona, il Comune di Lozzolo e alcune comunità delle Valli Orco e Soana in Piemonte, il Polo Poschiavo e la comunità di Tarasp del Cantone svizzero dei Grigioni, parecchie comunità del Cantone svizzero del Vallese e, infine, alcune collettività appartenenti all’area del Parc naturel régional du massif des Bauges in Savoia. La tradizione del pane è profondamente legata alla vita di montagna e all’identità alpina, dove per secoli le comunità hanno dovuto organizzarsi con poche risorse, lunghi inverni e villaggi spesso isolati: il giorno della panificazione era un momento sociale importante, sinonimo di incontro e condivisione, di festa e aggregazione. Il forno diventava il cuore pulsante, acceso non solo dal fuoco, ma dalla passione di un’intera comunità.

L’iniziativa Lo Pan Ner rappresenta quindi un importante momento di restituzione e di memoria condivisa, un rito che si rinnova ogni anno capace di unire persone e territori diversi intorno a un simbolo semplice quanto universale come il pane, valorizzando e riattivando un patrimonio immateriale di grande valore. “Questa festa – commenta l’assessore Erik Lavevaz – ricopre da una parte un ruolo importante per lo sviluppo della filiera cerealicola, arrivando a favorire l’aumento delle superfici coltivate; dall’altra, e soprattutto, è un’opportunità preziosa per ribadire il valore delle tradizioni che si ricollegano alla panificazione e per sensibilizzare le comunità locali sull’importanza della trasmissione del patrimonio culturale immateriale. I numeri delle adesioni sono la testimonianza di quanto questo sia un mondo vivo, capace di trovare il proprio posto all’interno della contemporaneità”. Quest’anno sarà Morgex ad accogliere gli eventi conclusivi della manifestazione: alle 20:30 di oggi, sabato 17, nel padiglione dietro la chiesa è prevista la cena tematica “Maquie de pan ner… Solo pane nero” a cura dello chef Agostino Buillas del Café Quinson, al costo di 40 euro a persona. Per prenotare è necessario telefonare al numero 0165 809912 o scrivere a info@prolocomorgex.it.

Domani, domenica 18, dalle 10 alle 18, in piazza dell’Assunzione saranno esposti tutti i pan ner presentati dai forni dei villaggi ai concorsi previsti nell’iniziativa, mentre lungo la via centrale sarà possibile acquistare il pane e altri prodotti al mercatino enogastronomico “Piquioou martchà”. Al piano terra della Tour de l’Archet è allestita l’esposizione temporanea “Racconti di pani… tra decori e uso” alla scoperta della storia degli utensili della panificazione e dei timbri del pane in collaborazione con il MAV-Museo dell’artigianato valdostano di tradizione, con la possibilità di visitare il Biblio-Museo del fumetto; mentre nel padiglione si terranno le dimostrazioni dal vivo di tutte le attività della filiera a cura dell’associazione Lo Gran e dell’Institut Agricole Régional. Dalle 10 alle 13 si potrà provare l’ebbrezza del volo vincolato in mongolfiera nel piazzale del mercato al costo di 10 euro a persona; alle 10 e alle 14 nel padiglione si potrà preparare il proprio pane (sia tradizionale che dolce) partecipando ai laboratori gratuiti “Fièn lo pan è la Flantze” (prenotazione al punto informazioni davanti alla chiesa), mentre alle 10 e 16 alla Tour de l’Archet i bambini potranno riscoprire l’antica tradizione delle marche del pane e realizzarne una personalizzata con la falegnameria didattica del MAV (prenotazione obbligatoria al punto info). Per quanto riguarda le visite guidate gratuite, alle 10.30 e alle 14.30 è in programma “Morgex, ieri e oggi” alla scoperta del borgo con l’ausilio di immagini del passato dell’archivio Brel (prenotazione obbligatoria sul sito www.morgex-ieri-e-oggi.eventbrite.it); alle 11 e 14 la “Passeggiata tra vigneti e villaggi” per conoscere i prodotti locali e il territorio con una degustazione finale a pagamento (10 euro a persona, prenotazione obbligatoria al numero 0165.809912 o al punto info), mentre alle 16:30 è prevista la visita per appassionati al Centro Studi storico-letterari Natalino Sapegno alla Tour de l’Archet a cura della direttrice Giulia Radin (prenotazione obbligatoria scrivendo a: segreteria@sapegno.it). La manifestazione si concluderà alle 18, in piazza dell’Assunzione, con la premiazione dei pan ner a concorso. Il programma dettagliato è disponibile sul sito web ufficiale www.lopanner.com/vda, mentre il punto informazioni e prenotazioni (chalet davanti alla chiesa di Morgex) sarà aperto domani, domenica 18, a partire dalle 9.30.

Caterina Pizzato