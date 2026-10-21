L’école au cœur de la ville: des services proches des familles

L’école est l’un des lieux où une ville mesure le plus directement sa capacité à être proche des familles. Derrière chaque service, chaque horaire et chaque aide, il y a en effet l’organisation quotidienne de parents, d’enfants et de jeunes. C’est dans cet esprit que la Ville d’Aoste a renforcé en 2026 plusieurs interventions dans le domaine de l’instruction publique.

Une première attention concerne les cantines scolaires. Pour l’année 2026/2027, les inscriptions ont été anticipées afin de permettre aux familles d’organiser la rentrée. Une première période a été ouverte du 3 juin au 3 juillet, suivie d’une seconde fenêtre, du 13 au 31 juillet, destinée aux élèves qui commencent un nouveau cycle ou arrivent d’un autre établissement. Restent en vigueur les réductions et les exonérations liées à l’ISEE: un outil important pour faire en sorte que l’accès au service ne devienne pas un poids excessif pour les ménages.

Le même souci d’accompagnement se retrouve dans les centres d’été communaux, qui accueillent les enfants et les jeunes de 3 à 14 ans. Pendant les semaines de fermeture des écoles, ils représentent plus qu’une simple solution organisationnelle: ce sont des lieux de rencontre, de jeu, de découverte et de socialisation. La participation financière de la Commune permet de maintenir des tarifs hebdomadaires contenus et d’ouvrir cette possibilité au plus grand nombre.

Un autre choix concret concerne les cinq institutions scolaires de la ville. Pour l’année 2026/2027, 125.000 euros leur sont destinés, soit 25.000 euros chacune, afin qu’elles puissent acheter directement du mobilier et des équipements en fonction de leurs besoins. Donner davantage d’autonomie signifie aussi permettre des réponses plus rapides et plus proches de la réalité quotidienne des écoles.

Enfin, le Pacte éducatif de communauté Saint-Roch montre combien l’éducation peut sortir des murs de la classe. Autour de la Food Forest, école, associations, citoyens et institutions construisent un espace consacré à l’environnement, à la participation et à la citoyenneté active.

Ce sont des mesures différentes, mais elles suivent un même fil: rendre les services plus accessibles, soutenir les familles, donner des instruments concrets aux écoles et faire de la ville tout entière un espace éducatif. C’est une direction à laquelle je suis particulièrement attachée et que je souhaite continuer à suivre attentivement au sein du Conseil communal.

Giuseppina Bal

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