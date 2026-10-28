Antey-Saint-André, un premio a Bruxelles per il progetto di rigenerazione dell’area sportiva

ANTEY-SAINT-ANDRÉ (fci) Il Comune di Antey-Saint-André è tra i vincitori del New European Bauhaus Boost for Small Municipalities, il riconoscimento promosso dall’Unione europea per valorizzare i progetti innovativi di rigenerazione degli spazi pubblici nei piccoli comuni. Il premio si inserisce nel contesto del New European Bauhaus, iniziativa della Commissione europea che promuove la trasformazione sostenibile e inclusiva degli spazi in cui viviamo, coniugando tre principi fondamentali: sostenibilità ambientale, inclusione sociale e qualità degli spazi. Attraverso il programma Boost for Small Municipalities, l’Unione europea riconosce e sostiene l’impegno dei piccoli comuni che propongono soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita delle proprie comunità. Il premio è stato ritirato a Bruxelles, in occasione della cerimonia ufficiale venerdì scorso, 16 ottobre, durante la quale il Comune ha presentato il progetto When the Snow Melts Away, dedicato alla riqualificazione dell’attuale area sportiva comunale. Il riconoscimento europeo premia il percorso di progettazione partecipata realizzato in collaborazione con le Università di Torino e Ginevra, coordinato e redatto da Nicole Dujany (foto) che ha portato alla definizione del nuovo spazio, attraverso il coinvolgimento diretto della comunità locale, delle associazioni, degli operatori economici e di altri portatori di interesse, con un’attenzione particolare all’ambiente alpino, i suoi vincoli e le sue opportunità. Un processo che ha permesso di raccogliere esigenze, idee e prospettive differenti, traducendole e negoziandole in un progetto condiviso, capace di rispondere alle necessità della popolazione e alle sfide del cambiamento climatico. Gli obiettivi generali ed i fabbisogni esigenziali recepiti ed individuati dall’Amministrazione, sono stati sviluppati nel concept realizzato dall’architetto Alessandro Servalli con il supporto del geologo Alex Theodule. Il progetto prevede la trasformazione dell’area sportiva in uno spazio multifunzionale realizzato con soluzioni naturali e sostenibili, accessibile e fruibile durante tutto l’anno, pensato per favorire l’incontro tra generazioni, promuovere il benessere della comunità e contribuire alla resilienza di lungo periodo e alla diversificazione dell’offerta ricreativa e turistica del territorio.