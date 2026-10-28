BONUS UNA TANTUM PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI FORAGGIO

AOSTA (fci) La terza commissione Assetto del territorio – giovedì 22 ottobre – ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l’astensione dei gruppi Alleanza Verdi Sinistra e Autonomisti di Centro, sul disegno di legge che contiene misure urgenti a sostegno delle imprese agricole per compensare le perdite di produzione dovute alla siccità nella stagione primaverile ed estiva del 2026. Il testo recepisce anche 2 emendamenti presentati dall’Assessore all’Agricoltura.

Il testo di legge, che sarà portato all’attenzione del Consiglio regionale la prossima settimana, prevede un bonus una tantum per fronteggiare la riduzione diffusa della produzione di foraggio e l’aumento dei costi, un contributo straordinario per fronteggiare la demonticazione anticipata del bestiame dagli alpeggi e un ulteriore contributo straordinario per investimenti funzionali all’approvvigionamento idrico. La copertura finanziaria complessiva è di 5 milioni di euro stanziati con la terza variazione al bilancio di previsione 2026-2028 della Regione, approvata dal Consiglio regionale il 24 settembre scorso.