“Il federalismo di Gianfranco Miglio a 25 anni dalla sua scomparsa”. Venerdì 30 ottobre conferenza nel Salone ducale del Municipio di Aosta

AOSTA (btb) Gianfranco Miglio è stato un grande amico della Valle d’Aosta. Indiscusso ideologo della Lega Lombarda di Umberto Bossi, carismatico docente di Scienza Politica sino al 1990 all’Università Cattolica di Milano, dove fu preside della Facoltà di Scienze politiche per ben 30 anni, dal 1959 al 1989. Allievo di un grande storico valdostano come Alessandro Passerin d’Entrèves e da sempre propugnatore della trasformazione dell’Italia in stato federale, venne eletto senatore nel 1992. Fu in quel contesto che la Presidenza del Consiglio Valle, su iniziativa dell’allora vice presidente François Stevenin, lo invitò, accompagnato dalla moglie Mimì Priviero, a tenere un’affollata conferenza nel Salone di Palazzo regionale.

Gianfranco Miglio trascorse allora alcuni giorni ad Aosta e la sua inconfondibile figura non mancò di attrarre numerose persone, che lo fermavano nelle vie del centro per chiedere il suo parere sulle diverse questioni istituzionali di allora e sul futuro dell’Italia. La sua simpatia e il suo modo di rapportarsi con tutti vennero apprezzati dai valdostani che ne conservano un bel ricordo.

Ora a 25 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2001 a Como, dove era nato nel 1918, molto interessante è l’iniziativa di Luciano Caveri, attuale presidente della Fondation Emile Chanoux, che con Gianfranco Miglio condivise un comune percorso di amicizia da parlamentari a Roma, di organizzare per le 18 di venerdì prossimo, 30 ottobre, una conferenza nel Salone ducale del Municipio di Aosta.

Dal titolo “Il federalismo di Gianfranco Miglio a 25 anni dalla sua scomparsa” si tratta del primo appuntamento dedicato al pensiero federalista e vedrà dialogare Luciano Caveri con il professor Stefano Bruno Galli, docente di Storia del Pensiero politico all’Università statale di Milano, anch’egli studioso di autonomia e regionalismo, curatore di un’edizione di “Federalismo e autonomie” di Émile Chanoux.